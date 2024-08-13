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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda; M.Ş., G.B., A.D., S.A.B., Y.Ş., S.D., Ş.P., M.A.K. ve C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda; 9 parça halinde 109,20 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, 2 şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 6 şahsa ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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