Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid, para ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları serbest bırakılırken, bazıları ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında bir zanlı, kaçmaya çalışırken 10 otomobil ve Narkotik Şube Müdürlüğüne ait sivil araca çarparak hasar verdi.