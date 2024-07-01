Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şahsa İşlem Yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 9 şahsa işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda N.T., Y.S., M.M.T., S.T., K.C., A.K., T.G., M.T. ve A.K. isimli 9 şahsın ev ve araçlarında yapılan aramalarda 16,70 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet kurusu sıkı tabanca ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 5 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ