Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 39 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 39 şahıs hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. 25 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yaparken, adliyeye sevk edilen şahısların 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise; 314,94 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik kayseri 3-sayfa Sağlık Polis Hukuk Suç

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti

 Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu
19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek? Adana Demirspor yeni başkanı kim oldu?
title