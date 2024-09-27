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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı ve 49 Gram Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı ve 49 Gram Madde Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 49 gram uyuşturucu madde ele geçirirken 8 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D., Y.V., Y.D., Y.K., A.T., B.Ç., E.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alınırken 9 parça halinde toplam 49,22 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslardan A.T., B.Ç., E.O., ve E.T.'ye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, M.D., Y.V., Y.D. ve Y.K.'ye ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlemler başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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