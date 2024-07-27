Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il dışından uyuşturucu madde getiren ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 1 kg 301,35 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirilirken, 7 kişi de yakalandı.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken yakalanan şahıslardan M.A. (34), M.B.A. (20), H.E.Ç. (18), D.T. (21) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, C.S. (20), İ.E. (33) ve C.Ş. (26) hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ