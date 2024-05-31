Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken; yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 3 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ