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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar, kokain, sentetik hap, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 130 gram sentetik uyuşturucu, 959 gram esrar, 180 gram kokain, 1708 adet sentetik hap, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kayseri Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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