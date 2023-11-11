Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
3. Sayfa Haberleri
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda K.M, E.K, B.H, K.M, A.R. ve V.Ş. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 117 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kannobinoid, 2 rulo alüminyum folyo, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden K.M, E.K, B.H. ve K.M, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
A.R. ve V.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.