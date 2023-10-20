Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1208 uyuşturucu hap ve 78 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir şüphelinin da bulunduğu 6 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada 1208 uyuşturucu hap ve 78 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa