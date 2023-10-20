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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1208 uyuşturucu hap ve 78 gram esrar ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan aranan bir şüphelinin da bulunduğu 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 1208 uyuşturucu hap ve 78 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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