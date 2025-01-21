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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Kayseri'de yapılan narkotik operasyonunda 17 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 17 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.Y., F.T., T.B. A.Y., H.O. ve İ.T. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 11 parça halinde toplam 17 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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