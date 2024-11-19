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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 542 Gram Uyuşturucu ve 2 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 542 Gram Uyuşturucu ve 2 Gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda 542 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, cezaevi firarisi 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini duyurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 542 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.K. ile A.A. yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 542,40 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi

2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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