Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda S.T. Ş.G. İ.Y. yakalandı. Şahsıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 7 parça halinde toplam 11.85 gram narkotik madde, 2 bin 300 TL suçtan elde edilen para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan başka bir operasyonda H.S. ve B.D. yakalandı. H.S.'nin çeşitli suçlardan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilirken şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 3,65 gram narkotik madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ