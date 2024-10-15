Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; İ.A. (43), F.Y. (29), M.Ç. (40), A.E. (27) ve U.M.Y. (20) yakalandı. Şahısların üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 8 parça halinde 2,84 gram narkotik madde, 893 adet narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ