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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı, 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 2 polis hafif yaralanırken, 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 2 polis hafif yaralanırken, 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerde il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 polis ise hafif yaralandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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