Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı, 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 2 polis hafif yaralanırken, 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 2 polis hafif yaralanırken, 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerde il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 polis ise hafif yaralandı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ