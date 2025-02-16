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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 340 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 340 Gram Ele Geçirildi
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Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 340 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği ihbarı alınan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; M.K. (34) ve H.E. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise bel kısımlarında sarılı halde 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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