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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 34 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 alüminyum folyo ele geçirdi.

Olayla ilgili H.K, H.O. ve K.S. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kayseri Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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