Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 34 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 alüminyum folyo ele geçirdi.
Olayla ilgili H.K, H.O. ve K.S. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa