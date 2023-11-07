Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Küçük Mustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Aramada 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K, V.G. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa