Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 187,4 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mimarsinan Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 187,4 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, V.H, E.D. ve A.B. gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan A.B. serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.