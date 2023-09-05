Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mevlana Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, M.K, V.T. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - 3. Sayfa