Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Akbülbül Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Aramada yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, İ.G. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - 3. Sayfa