Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.