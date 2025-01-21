Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şehir dışından kente uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda U.G. (25), Ö.Ü. (24) ve T.T. (24) yakalanırken, yapılan aramalarda bin 119 adet uyuşturucu hap bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ