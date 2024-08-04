Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak bilinen şahıslardan 3'ü yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, terazi, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirdeki uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda O.K., S.G. ve F.Ç. yakalanırken, yapılan aramalarda ise 13,15 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ