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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve 330 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve 330 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişiyi gözaltına alırken, 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin süreceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde K.T. (25), A.E.C. (26) ve K.A. (22) yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada ise 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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