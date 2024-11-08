Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan çalışmalar sonucunda; Yavuz Selim Mahallesi'nde, yapılan fiziki takip neticesinde H.A.'nin M.T.'ye uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanırken; M.T.'nin üst aramasında 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan H.A.'nın 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, şahsın ikametinde yapılan aramalarda 31 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sırasında ikamette bulunan F.B.'nin ise cezaevi firarisi olduğu ve 'Hırsızlık' suçundan hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ