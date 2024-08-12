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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 23 kişi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca silah ve terazi de ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 23 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan 14 operasyonda; 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda toplam; 594,03 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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