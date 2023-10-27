Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 123 gram sentetik uyuşturucu ve alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları gözaltına alırken, ikametlerinde de arama yaptı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ