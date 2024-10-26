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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 66 ve 72 yaşındaki iki şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 104,50 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda A.Y. (66) ve H.S. (72) yakalanırken, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 104,50 gram narkotik madde, 14 kök ekilmiş halde uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.Y ve H.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Narkotik 3-sayfa kayseri Polis Hukuk Suç

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