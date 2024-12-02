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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 147 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi yakalandı. Emniyet, halkın huzurunu bozacak faaliyetlerle mücadelenin süreceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 147 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Y.Ö. ile E.A. yakalandı. Yapılan aramalarda; 13 parça halinde toplam 147,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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