Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenerek yakalanan 36 şahıstan 15'i adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 4 ay süren teknik takipli çalışmalar sonucunda Özel Harekat Polisi'nin de katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kilo 146,91 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi bulunurken, 36 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 36 şahıstan işlemleri tamamlanan 15 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ