Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kişiye İşlem Yapıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 15 kişiye işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 49,31 gram uyuşturucu madde bulundu. 13 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 2 kişi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem gördü.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişiye işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 49,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylara yönelik olarak 13 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan, 2 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ