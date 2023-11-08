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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, 68,81 gram sentetik uyuşturucu, 209,25 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Kayseri Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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