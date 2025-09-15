Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik narkotik arama köpeğitle yapılan eş zamanlı operasyonlarda; 1 şahıs yakalanırken, 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; R.S. (23) yakalandı. Narkotik arama köpeği Mia ile yapılan aramalarda ise R.S.'nin valizine saklanmış vaziyette 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

R.S. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ