Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Uyuşturucu ile Tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda valizinde 1 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mankemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yolcu otobüsünde bulunan R.S.'ye (23) yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin valizinde narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramada, valize saklanmış vaziyette 1 kilogram narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ