Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilodan Fazla Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şahıslardan birinin midesinden 260 gram uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda; A.C., R.A., Ö.Ç., H.K. ve B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; H.K.'nin saklandığı adreste 4 parça halinde 111.5 gram, 2 parça halinde 69 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ve 2 adet uyuşturucu hap, Ö.Ç. B.Ç.'nin araçlarında yapılan aramalarda 790 gram ve R.A.'nın Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde 260 gram olmak üzere toplam 1 kilo 161.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ