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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelde konaklayan yabancı uyruklu F.M.'nin ayakkabısında gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, Yenişehir Mahallesi'nde başka bir operasyonda 260 gram uyuşturucu bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; ayakkabı içerisine gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu F.M.'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getirdiği ve Gülük Mahallesi'nde bir otelde konakladığı yönünde bilgiye ulaşıldı. F.M.'nin konakladığı otel odasında ve üzerinde ekiplerce yapılan aramada ayakkabısının içerisinde gizlenmiş 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yenişehir Mahallesi'nde M.G.'nin evinde yapılan aramada 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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