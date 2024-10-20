Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 814 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 814 Gram Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, iki araçta yaptıkları aramada 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 araçta Narkotik Arama Köpeği 'Mia' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili Ü.Ş. ve Ö.E. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Güvenlik Politika Narkotik kayseri 3-sayfa Hukuk

Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor

 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

Bebekleri öldürmekle kalmayıp tehditle cenazelerini bile satmışlar

 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber
Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

Vural Çelik'in cenazesinde tüm gözler o 2 ismi aradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.