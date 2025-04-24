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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 706 Gram Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis departmanı, aracın taban kısmına zulalanmış 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. D.A. ve S.E. adlı şüpheliler, il dışından kente uyuşturucu madde getirme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aracın tabanında 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aracın taban kısmına zulalanmış 1 kilo 706 gram uyuşturucu madde ele geçiirldi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A. ve S.E.'nin il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit ederek, operasyon düzenledi. Şahısların bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik arama köpeği Mia ile arama yaptı. Yapılan aramada aracın taban kısmının içine saklanmış 10 parça halinde toplam 1 kilo 706 gram narkotik madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan haklarında işlem başlatılan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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