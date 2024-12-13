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Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 7 Gram Ele Geçirildi

Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 7 Gram Ele Geçirildi
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Kayseri'de narkotik ekipleri bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, 38 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir araç durduruldu. Durdurulan araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 3 parça halinde toplam 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.İ. (38) gözaltına alınırken hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı için uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı sürdürdüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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