Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 550 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y. (28), Ö.D. (229) ve K.D. (28) gözaltına alınırken, narkotik arama köpeği Mia ile arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 550 gram narkotik madde ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ