Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 400 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kıyafete emdirilmiş 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı. Narkotik arama köpeği MİA ile yapılan aramalarda ise kıyafete emdirilmiş vaziyette 1 kilo 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilo 436,3 gram narkotik madde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M.A., S.S. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ