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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 170 Gram Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 170 Gram Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonlar sonucunda 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ve 99 adet narkotik hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda M.B. S.E. ve M.S.S. yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda ise; 3 parça halinde toplam 1 kilo 170,96 gram uyuşturucu madde ile 99 adet narkotik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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