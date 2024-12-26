Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. R.Ö.'nün (21) kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şahsın bulunduğu yolcu otobüsünü tespit etti. R.Ö.'yü gözaltına alan ekipler, şahsın çantasında narkotik köpeği Mia ile arama yaptı. Yapılan aramada 52.50 gram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ