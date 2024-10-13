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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kayseri'de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' olarak bilinen bir satıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 146 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda E.K. (32) yakalanırken, 8 parça halinde 146 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Polis

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