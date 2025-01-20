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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 38 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonlarında 38 Kişi Yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen 27 uyuşturucu operasyonunda 38 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 1 kilo 430 gram narkotik madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada düzenlenen 27 uyuşturucu operasyonunda 38 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 1 haftada 27 operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda; 1 kilo 430 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şahıs yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 38 şahıstan 18'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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