Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 69 Gözaltı, 18 Tutuklama

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 69 Gözaltı, 18 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yönelik 44 operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yaptı. Operasyonlarda 1 kilo 524 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kayseri'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 44 operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4-10 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından düzenlenen 44 farklı operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapılırken, 18 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 524,23 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu

 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu

 El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü

Piyade birliğini sıfır mesafeden havaya uçurdular
İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti

120 bin TL maaş var çalışan yok! İşverenden "ithal işçi" talebi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı! Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın kocası kimdir? Dilber Ay kaç evlilik yaptı? Masterchef 11 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri... Benfica-Porto maçı kaç kaç bitti? Benfica Porto maç özeti! Kerem Aktürkoğlu oynadı mı? Benfica Porto maçı hakkında bilgiler... 10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? 11 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? A Milli Takım maç kadrosu! Türkiye Galler maçında kimler oynayacak? A Milli Takım kadrosunda kimler var? Türkiye Galler maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maçı yayın bilgileri nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.