Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 400 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 400 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 400 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 400 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise piyasa değeri 400 bin TL olan uyuşturucu maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.