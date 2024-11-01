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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 39 Kilo Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 39 Kilo Madde Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ekim ayında 234 kişi hakkında işlem yaparken toplam 39 kilo 526 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayında yapılan çalışmalarda; 234 kişi hakkında işlem yapılırken 39 kilo 526 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1-31 Ekim tarihleri arasında 111 operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 234 şahıs hakkında yasal işlemler yapılırken 58 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda toplam; 39 kilo 526,07 gram narkotik madde, 19 adet ruhsatsız tabanca ve 254 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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