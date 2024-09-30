Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 39 Gözaltı ve 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 61 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 106 gram uyuşturucu madde ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 22-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 39 operasyonda 61 şahıs gözaltına alınırken, bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ekipler tarafından operasyonlarda yapılan arama çalışmalarında; 1 kilo 106 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişeği ile 7 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ