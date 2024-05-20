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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 26 Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara bir haftada 26 operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 58 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara bir haftada 26 operasyon yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında yapılan 26 operasyon sonucunda toplam 58 şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem yapılırken, şahıslardan 19'u adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 465,50 gram narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 24 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve işlenen suçta elde edilen 22 bin TL ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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